بايدن يدعو الناخبين عشية الانتخابات إلى «استعادة» الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 08:30 صباحا
المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

دعا المرشّح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جون بايدن، الناخبين إلى «استعادة الديمقراطية» وذلك في خطاب ألقاه الإثنين، في بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا خلال آخر تجمّع انتخابي كبير له عشيّة الانتخابات المقرّرة الثلاثاء.

وقال بايدن في نهاية خطابه «لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديمقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونظّم نائب الرئيس السابق آخر تجمع انتخابي له في نفس المدينة التي أطلق منها قبل 18 شهراً حملته الانتخابية، وفي الولاية التي فاز بها في 2016 منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بفارق ضئيل للغاية على هيلاري كلينتون.

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