المستشار النمساوي عن هجوم فيينا: نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا

صورة مثبتة بالفيديو من موقع الهجوم المسلح في قلب العاصمة النمساوية فيينا. (الإنترنت)

وصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الهجوم الذي نفّذه مسلّحون في العاصمة فيينا ليل الإثنين بـ«المثير للاشمئزاز» وقال كورتز في تغريدة على تويتر «نحن نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا».



وأضاف، وفيما نقلت وكالة «فرانس برس»: «شرطتنا ستتعامل بحزم مع مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز»، مشدّداً على «أنّنا لن نرضخ للإرهاب وسنحارب هذا الهجوم بكل ما أوتينا من قوّة».

وأعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار أمس الإثنين في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم. وقال وزير الداخلية النمساوي إن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو هجوما إرهابيا، وصرّح نيهامر للتليفزيون الرسمي «يبدو الأمر هجوما إرهابيا ينفّذه مهاجمون عديدون وقد أوقع عددا من الجرحى».

ودان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «بشدة الهجوم المروّع» الذي وقع مساء الإثنين في فيينا، واصفاً إياه بـ«العمل الجبان». وقال ميشال في تغريدة على تويتر إنّ «أوروبا تدين بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية. أتعاطف مع الضحايا ومع سكّان فيينا بعد الهجوم المروّع هذا المساء. نحن نقف إلى جانب فيينا».