ماكرون تعليقاً على هجوم فيينا: «لن نتنازل عن شئ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 12:40 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل مساء الإثنين تعليقاً على الهجوم المسلّح الذي استهدف مواقع عدّة في وسط العاصمة النمساوية فيينا وأسفر عن قتيل واحد على الأقل أنّ «على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون. لن نتنازل عن شيء».

وقال ماكرون في تغريدة بالفرنسية وبالألمانية، نقلتها وكالة «فرانس برس»: «نحن الفرنسيون نشاطر الشعب النمسوي مشاعر الصدمة والألم بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض للهجوم. إنّها أوروبا خاصّتنا. على أعدائنا أن يدركوا مع من يتعاملون. لن نتنازل عن شئ».

وفي وقت سابق الإثنين،  أعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم. وقال وزير الداخلية النمساوي إن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو هجوما إرهابيا، وصرّح نيهامر للتليفزيون الرسمي «يبدو الأمر هجوما إرهابيا ينفّذه مهاجمون عديدون وقد أوقع عددا من الجرحى».

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