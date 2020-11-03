فيينا: قتيلان في هجوم مسلح.. و«الداخلية»: يبدو «هجوما إرهابيا»

صورة مثبتة من لقطة فيديو للمسلحين خلال الهجوم في وسط عاصمة فيينا. (الإنترنت)

أعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار أمس الإثنين في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه «حصل إطلاق نار في ستّة مواقع وقد توفي شخص واحد وأصيب عديدون آخرون بجروح»، مشيرة إلى أنّ «عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً».



وأضافت التغريدة أنّ الهجوم الذي وقع في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش شارك فيه «العديد من المشتبه بهم المسلّحين ببنادق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الداخلية النمساوي إن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو هجوما إرهابيا، وصرّح نيهامر للتليفزيون الرسمي «يبدو الأمر هجوما إرهابيا ينفّذه مهاجمون عديدون وقد أوقع عددا من الجرحى».

صورة مثبتة بالفيديو من موقع الهجوم المسلح في قلب العاصمة النمساوية فيينا. (الإنترنت)