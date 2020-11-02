الحكومة الفرنسية تحل حركة «الذئاب الرمادية» التركية المتطرفة

متظاهر تركي يرفع شعار جماعة الذئاب الرمادية. (الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الاثنين، أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء قرارا بحل حركة «الذئاب الرمادية» القومية التركية المتطرفة.

ووجهت أصابع الاتهام إلى هذه الحركة بعد الصدامات التي وقعت أخيرا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون (شرق). كذلك، كتبت عبارة «الذئاب الرمادية» على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية قرب ليون ليل السبت - الأحد، وفق «فرانس برس».

وتنظيم الذئاب الرمادية هي منظمة تركية - يمينية متطرفة تشكلت في أواخر 1960. تعتبر الذراع المسلحة غير الرسمي لحزب الحركة القومية، تعارض أي تسوية سياسية مع الأكراد، وقد سبق أن اتهمت بالإرهاب.