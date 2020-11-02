مقتل 20 شخصا و15 جريحا في هجوم «انتحاري» بجامعة كابل

أعلن مسؤولون حكوميون في أفغانستان مقتل 20 شخصًا و15 جريحًا في هجوم «انتحاري» بجامعة كابل، مشيرين إلى أن مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية، اليوم الإثنين، في حرم جامعة كابل عقب وقوع الانفجار، ونفت حركة «طالبان» أن يكون مقاتلوها على علاقة بالهجوم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق أريان: «لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها، ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر». مضيفًا أن عديد المهاجمين «اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن».