مقتل 20 شخصا و15 جريحا في هجوم «انتحاري» بجامعة كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 02:47 مساء

أعلن مسؤولون حكوميون في أفغانستان مقتل 20 شخصًا و15 جريحًا في هجوم «انتحاري» بجامعة كابل، مشيرين إلى أن مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية، اليوم الإثنين، في حرم جامعة كابل عقب وقوع الانفجار، ونفت حركة «طالبان» أن يكون مقاتلوها على علاقة بالهجوم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق أريان: «لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها، ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر». مضيفًا أن عديد المهاجمين «اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»