جامعة ستانفورد: تجمعات ترامب الانتخابية أدت إلى أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 12:11 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر الاقتصاديون بجامعة «ستانفورد»، تقريراً يشير إلى أن تجمعات ترامب الانتخابية التي عُقدت في الفترة من يونيو إلى سبتمبر أدت إلى أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بـ«كوفيد- 19» وربما ما يصل إلى 700 حالة وفاة، واستندت الدراسة إلى نموذج إحصائي لا إلى تحقيقات فعلية لحالات الإصابة بفيروس «كورونا». ولم تستشهد الدراسة بخبراء الأمراض من بين مؤلفيها ولم تخضع لمراجعة نظيراتها، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحذر مسؤولو الصحة العامة مراراً من أن فعاليات حملة ترامب قد تؤدي إلى زيادة تفشي الفيروس، ولا سيما تلك التي تقام في الأماكن التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفعل. ومن الصعب تحديد التأثير الفعلي لتلك التجمعات على معدلات الإصابة بسبب الافتقار إلى تعقب قوي للمخالطين في العديد من الولايات.

ووصف أميش أدالجا، خبير الأمراض المعدية في مركز «جونز هوبكنز» للأمن الصحي، التقرير بأنه «موحٍ». وقال: «أود أن أقول فقط إنه موحٍ ولكن من الصعب عزل التأثير المحدد لحدث واحد تماماً دون بيانات قوية لتتبع المخالطين للحالات».

وسرعان ما استحوذت حملة بايدن على نتائج «ستانفورد»، وكانت الحملة قد حدّت بشدة من حجم الحشود في التجمعات أو ألزمت المؤيدين بالبقاء في سياراتهم، وقال أندرو بيتس، الناطق باسم حملة بايدن، في بيان: «ترامب لا يهتم حتى بحياة أشد مؤيديه». ولم تردّ حملة ترمب على طلب التعليق على التقرير.

ويركز ترامب حملته على بنسيلفانيا ويعقد أربعة تجمعات هناك، ولم تشهد الولاية حتى الآن قفزات كبيرة في حالات الإصابة بـ«كورونا» كتلك التي تهدد قدرة المستشفيات في ويسكونسن وغيرها من الولايات الأخرى الحاسمة. ومع ذلك توفي نحو 8700 شخص في الولاية جراء المرض هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
صنع الله: ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 800 ألف برميل يوميا
ليبيا
«الجنائية الدولية»: الورفلي والتهامي مازالا طليقين رغم الجرائم
ليبيا
«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما
ثقافة وفن
«الجنائية الدولية» تدعو سيف القذافي إلى تسليم نفسه للسلطات الليبية
ليبيا
دبلوماسية «الزلزال» بين تركيا واليونان
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

انتقال «كورونا» عن طريق العين.. وارد