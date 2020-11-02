جامعة ستانفورد: تجمعات ترامب الانتخابية أدت إلى أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا المستجد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحد التجمعات الانتخابية. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر الاقتصاديون بجامعة «ستانفورد»، تقريراً يشير إلى أن تجمعات ترامب الانتخابية التي عُقدت في الفترة من يونيو إلى سبتمبر أدت إلى أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بـ«كوفيد- 19» وربما ما يصل إلى 700 حالة وفاة، واستندت الدراسة إلى نموذج إحصائي لا إلى تحقيقات فعلية لحالات الإصابة بفيروس «كورونا». ولم تستشهد الدراسة بخبراء الأمراض من بين مؤلفيها ولم تخضع لمراجعة نظيراتها، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحذر مسؤولو الصحة العامة مراراً من أن فعاليات حملة ترامب قد تؤدي إلى زيادة تفشي الفيروس، ولا سيما تلك التي تقام في الأماكن التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفعل. ومن الصعب تحديد التأثير الفعلي لتلك التجمعات على معدلات الإصابة بسبب الافتقار إلى تعقب قوي للمخالطين في العديد من الولايات.

ووصف أميش أدالجا، خبير الأمراض المعدية في مركز «جونز هوبكنز» للأمن الصحي، التقرير بأنه «موحٍ». وقال: «أود أن أقول فقط إنه موحٍ ولكن من الصعب عزل التأثير المحدد لحدث واحد تماماً دون بيانات قوية لتتبع المخالطين للحالات».

وسرعان ما استحوذت حملة بايدن على نتائج «ستانفورد»، وكانت الحملة قد حدّت بشدة من حجم الحشود في التجمعات أو ألزمت المؤيدين بالبقاء في سياراتهم، وقال أندرو بيتس، الناطق باسم حملة بايدن، في بيان: «ترامب لا يهتم حتى بحياة أشد مؤيديه». ولم تردّ حملة ترمب على طلب التعليق على التقرير.

ويركز ترامب حملته على بنسيلفانيا ويعقد أربعة تجمعات هناك، ولم تشهد الولاية حتى الآن قفزات كبيرة في حالات الإصابة بـ«كورونا» كتلك التي تهدد قدرة المستشفيات في ويسكونسن وغيرها من الولايات الأخرى الحاسمة. ومع ذلك توفي نحو 8700 شخص في الولاية جراء المرض هذا العام.