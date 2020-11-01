أكثر من 90 مليون ناخب صوّتوا مبكراً في الانتخابات الأميركية

ناخب يدلي بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الأميركية (الإنترنت)

صوت أكثر من 90 مليون مواطن أميركي «مبكرًا» في الانتخابات الرئاسية، فيما قام الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بحملة في مختلف أرجاء البلاد لمحاولة التأثير على الناخبين القلائل الذين لم يحسموا أمرهم، ويعكس العدد المرتفع للتصويت المبكر، نحو 65% من إجمالي المشاركين في انتخابات عام 2016، الاهتمام الشديد بالانتخابات قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء الحملة الانتخابية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتُظهر استطلاعات الرأي تراجع ترامب خلف نائب الرئيس السابق بايدن على مستوى البلاد، لكنّ المنافسة محتدمة أكثر في الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات. ويقول الناخبون إن فيروس «كورونا» هو مصدر قلقهم الأكبر، حيث أدت المخاوف من التعرض للإصابة بفيروس «كورونا» في أماكن الاقتراع المزدحمة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصوّتون عن طريق البريد أو بأنفسهم في مواقع الاقتراع المبكر.

وأمضى ترمب الجمهوري الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية في توجيه اللوم اللاذع إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتصدي للجائحة والعاملين في المجال الطبي، بينما قال بايدن في تجمع انتخابي حضره الرئيس السابق باراك أوباما بمدينة فلينت في ولاية ميشيغان: «لا يهمني إلى أي مدى يحاول دونالد ترمب. لا يوجد أي شيء -دعوني أقل ذلك مجدداً- ليس بوسعه القيام بأي شيء لمنع شعب هذا البلد من التصويت بأعداد غفيرة واسترداد هذه الديمقراطية».

ويقول مسؤولون في عدة ولايات ومنها بنسلفانيا وويسكونسن إن الأمر قد يستغرق أياماً عدة لفرز كل البطاقات المرسلة بالبريد وهو ما يعني انعدام اليقين لأيام إذا تعلقت النتيجة على تلك الولايات، وفي تجمع صغير في نيوتاون بولاية بنسلفانيا، سخر ترمب من بايدن لانتقاده سجل الجمهوريين في مكافحة «كوفيد - 19» الذي أودى بعدد كبير من الأرواح في الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر في العالم.

وقال ترمب للحاضرين الذين لم يضع بعضهم الكمامات: «شاهدت جو بايدن وهو يتحدث أمس. كل ما يتحدث عنه هو كوفيد كوفيد. ليس لديه أي شيء آخر ليقوله سوى كوفيد كوفيد».

وقال إن الولايات المتحدة «على بُعد أسابيع فقط» من التوزيع الشامل للقاح آمن للوقاية من «كوفيد - 19» الذي يدفع المستشفيات إلى العمل بكل طاقتها ويقتل ما يصل إلى ألف شخص في الولايات المتحدة يومياً. ولم يذكر ترمب تفاصيل تدعم تصريحاته بشأن لقاح وشيك.

واتهم بايدن الرئيس الأميركي بالبلطجة وانتقد افتقاره إلى استراتيجية للسيطرة على الجائحة كما انتقد جهوده لإلغاء قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) وتجاهله لعلم تغير المناخ، وعرض بايدن برنامجه الاقتصادي (صنع في أميركا) على النقيض من نهج ترمب «أميركا أولاً»، قائلاً إنه سيجعل الأثرياء يدفعون حصتهم العادلة ويتأكد من توزيع الأرباح بشكل أكثر إنصافاً.