فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 09:30 صباحا
أم تحتضن ابنها قبل الذهاب إلى المدرسة في بلجيكا. (يورو نيوز)

أوقفت السلطات البلجيكية مدرّس عن العمل بعد عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، وهو الرسم ذاته الذي نشرته مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية.

وعرض المدرس هذا الرسم على التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، حسب جريدة «لا ليبر بلجيك»، وتصريحات من الناطق باسم منطقة مولينبيك التي جرت فيها هذه الوقائع إلى وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق رشيد البرغوثي، إن اثنين أو ثلاثة من أولياء أمور التلاميذ تقدموا بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائيّة مفادها بأنّ رسما كاريكاتوريا يُظهر النبي قد عرِض أمام أولاده في الصفّين الخامس والسادس من مرحلة التعليم الابتدائي.

وعلِم مدير المدرسة بمبادرة المدرّس، فأبلغ السلطات المعنيّة المتمثّلة بأعضاء المجلس البلدي. وقال البرغوثي إنّ السلطة المعنيّة استمعت إلى المدرّس الخميس الماضي وقد تمّ فصله.

وقد اختار المدرّس أن يعرض الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته «شارلي إيبدو»، في إطار منهج حول حرّية التعبير بعد أن اغتيل هذا الشهر مدرّس فرنسي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتوريّة عدّة تُصوّر النبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي بي سي»: وفاة الممثل البريطاني شون كونري عن 90 عاما
ثقافة وفن
دبلوماسية «الزلزال» بين تركيا واليونان
دولى
«الوسط» تستطلع آراء عدد من الليبيين عن المستقبل السياسي للبلاد قبل أيام من ...
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء عدد من الليبيين عن المستقبل السياسي للبلاد قبل أيام من ...
ليبيا
أيمن عاشور.. الفوتوغراف في مرادفات الوجه الآخر
ثقافة وفن
الرباعي الليبي جاهز لدوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد
رياضة محلية
سطح المذنب «تشوري» يشبه رغوة الكابوتشينو
علوم وتكنولوجيا
المنتجات الفرنسية مهددة في الخليج على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي ...
اقتصاد
يوفنتوس يعلن سلبية اختبار «كوفيد-19» لكريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
بالصور: الزوايا الصوفية تزين احتفالات المولد النبوي الشريف في درنة
ليبيا
زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
دولى
جريدة «الوسط»: ملتقى تونس قد يبقي السراج لفترة إضافية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى يحصل الشباب على لقاح كورونا؟