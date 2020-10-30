«فرانس برس»: أكثر من 10 ملايين إصابة بكوفيد-19 في أوروبا

مسعف مجهز للتعامل مع إصابات كورونا المستجد (أ ف ب)

ثبتت إصابة أكثر من عشرة ملايين شخص في أوروبا بفيروس كورنا المستجد، منذ بدء تفشيه في القارة مع بداية العام، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش.

وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة المنطقة الثالثة الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أميركا اللاتينية والكاراييب (11.2 مليون إصابة) وآسيا (10.5 مليون).

وفيما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء، فإنّ اوروبا تعدّ الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة، خلف أميركا اللاتينية والكاراييب (نحو 399 ألف وفاة).

وأوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها الفيروس سريعاً حالياً، فقد ارتفعت نسبة المصابين الجدد بـ41% في خلال أسبوع، وسجّل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.