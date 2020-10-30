زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 03:19 مساء
آثار الزلزال الذي ضرب غرب تركيا بقوة 6.6 درجات, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر غربي تركيا، اليوم الجمعة، على ما أفادت وكالة «الأناضول» التركية.

ونقلت «الأناضول» عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» إن زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

 

آثار الزلزال الذي ضرب غرب تركيا بقوة 6.6 درجات, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
آثار الزلزال الذي ضرب غرب تركيا بقوة 6.6 درجات, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
آثار الزلزال الذي ضرب غرب تركيا بقوة 6.6 درجات, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
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زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز غربي تركيا (فيديو)
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