اتهم بتدنيس القرآن.. حشود غاضبة تضرب رجلا حتى الموت وتحرق جثته في بنغلاديش

مسيرة احتجاجية في بنغلاديش تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية وتندد بتصريحات ماكرون عن النبي محمد، دكا, 27 أكتوبر 2020, (أ ف ب)

أعلنت الشرطة في بنغلادش أن مئات الأشخاص قتلوا، الخميس، رجلا اتهموه بتدنيس القرآن، وقاموا بضربه حتى الموت قبل أن يحرقوا جسده.

وأوضحت الشرطة أن الحشد قام بسحب رجلين كانا محتجزين لديها بهدف حمايتهما، بعد اتهامهما بـ«الدوس على مصحف في المسجد الرئيسي في المدينة قرب الحدود مع الهند»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال قائد شرطة المنطقة عبيدة سلطانة: «ضربوا رجلا حتى الموت قبل ان يحرقوا جثته»، بينما تمكن الرجل الثاني الجريح من الفرار.

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واقتحم أكثر من ألف شخص مركزا تابعا للبلدية حيث كان الرجلان محتجزين. وحاولت الشرطة تهدئة الحشد، لكنها لم تستطع منعه من الإمساك بالرجل البالغ من العمر 35 عاما وإحراق المركز. وأحرقت جثة الرجل في الشارع.

ووقع هذا الحادث على خلفية غضب متزايد في بلد تسكنه أغلبية من المسلمين بعد تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حرية رسم النبي محمد بشكل كاريكاتوري. وشارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات المناهضة لفرنسا هذا الأسبوع في العاصمة دكا وفي مدينة تشيتاغونغ الساحلية. كما أطلقت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة.