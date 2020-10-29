واشنطن توافق على بيع المقاتلات المتطورة «إف-35» إلى الإمارات

المقاتلات الأميركية المتطورة «F 35» في الجو (أرشيفية: الإنترنت).

وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات «إف-35» المتطورة إلى الإمارات في خطوة من شأنها أن تحدث تغييرًا في ميزان القوى في المنطقة، وفق ما أفاد نائب أميركي الخميس.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنغل، الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بالصفقة التي «من شأنها أن تحدث تغييرًا عسكريًّا كبيرًا في الخليج وتؤثر على تفوق إسرائيل العسكري»، وفق «فرانس برس».

- «إسرائيل» لن تمانع بيع واشنطن أسلحة أميركية متطورة للإمارات

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن «لا مشكلة» لديه في بيع مقاتلات أميركية من طراز «إف-35» للإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أخيرًا، بأن «إسرائيل» لن تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة أميركية متطورة لدولة الإمارات، وفقًا لقناة «يورونيوز».