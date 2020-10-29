هذا ما نعرفه حتى الآن عن منفذ اعتداء نيس بفرنسا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان, (الإنترنت)

أفادت مصادر، مطلعة على الملف، بأن منفذ الاعتداء الذي قتل الخميس ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام في نيس، تونسي في الـ21 من العمر وصل إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية سبتمبر، وفرنسا مطلع أكتوبر.

ووفق «فرانس برس»، يدعى الشاب «وفقًا لمصدر قريب من الملف» إبراهيم. ووصل نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوسا، حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه. ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي.

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