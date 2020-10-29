توقيف أفغاني يحمل سكينا بمدينة ليون الفرنسية

إحدى سيارات الشرطة الفرنسية (الإنترنت).

أُوقف، الخميس، أفغاني يرتدي زيًّا تقليديًّا ويحمل سكينًا في مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، بعد أن اعتُبر بمثابة تهديد، وفق ما عُلم من مصدر قريب من الملف، بحسب «فرانس برس».

وأضاف المصدر أن الرجل كان سيُقدم على عمل معين، واصفًا الحادثة بأنها «خطيرة»، إذ أنها تأتي بعد هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى صباح الخميس في كنيسة نوتردام في نيس، جنوب شرق البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس، رفع درجة التأهب الأمني في المباني ووسائل النقل والأماكن العامة، في أعقاب الهجوم بسكين في كنيسة في نيس، جنوب شرق فرنسا.