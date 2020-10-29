ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم نيس.. ونيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقق في الواقعة

الشرطة الفرنسية تنتشر في موقع الهجوم في مدينة نيس، 29 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا وأصيب آخرون بجروح صباح الخميس في هجوم بسكين اعتقلت الشرطة منفذه في مدينة نيس بجنوب غرب فرنسا، حسب حصيلة جديدة للشرطة.

وأوضح المصدر نفسه لوكالة «فرانس برس» أن شخصين هما رجل وامرأة قتلا في كنيسة نوتردام بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها.

إلى ذلك، أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، فتح تحقيق في الحادثة، وعهدت به إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي. وقال رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي لصحفيين في المكان إن المهاجم الذي اعتقلته الشرطة «كان يردد بلا توقف الله أكبر»، موضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيصل قريبا إلى المدينة.