ماكرون يحذر من 400 ألف وفاة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال أشهر.. ويعلن إغلاقا جديدا

ماكرون يلقي خطابا في القدس المحتلة، 23 يناير 2020. (أ ف ب).

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده قد تسجل «400 ألف وفاة إصافية على الأقل» في غضون أشهر في حال عدم التحرك في مواجهة «كوفيد-19» على أساس فكرة تحقيق مناعة جماعية.

وقال في كلمة متلفزة أعلن خلالها إغلاقًا جديدًا لا يشمل المدارس بدءًا من الجمعة، «لن تعتمد فرنسا هذه الاستراتيجية أبدًا» التي تعني إجراء «فرز بين المرضى» في حين يعد المسنون أبرز ضحايا الوباء، وفق «فرانس برس».

كما أعلن الرئيس الفرنسي أن الحانات والمطاعم و«المتاجر غير الرئيسية» ستغلق في البلاد بدءًا من الجمعة في إطار إغلاق جديد قد يمتد حتى الأول من ديسمبر. وقال ماكرون في كلمة متلفزة: «إن المتاجر التي صنفت في الربيع على أنها غير رئيسية، خاصة الحانات والمطاعم، ستغلق».