الولايات المتحدة تعارض اختيار النيجيرية أوكونغو-إيويالا لإدارة منظمة التجارة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 06:29 مساء
النيجيرية أوكونغو-إيويالا. (الإنترنت)

عارضت الولايات المتحدة، الأربعاء، اختيار النيجيرية أوكونغو-إيويالا لإدارة منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد اقتراحها من قبل رؤساء ثلاث هيئات رئيسية للمنظمة.

وقال الناطق باسم المنظمة، كيث روكويل، للصحفيين: «إن 27 مندوبًا يمثلون عددًا أكبر من الدول» تحدثوا خلال الاجتماع في جنيف و«كلهم أعربوا عن تأييد شديد لمسار (الاختيار) وللنتيجة، باستثناء واحد»، وفق «فرانس برس».

وحازت وزيرة المالية النيجيرية دعمًا حاسمًا من الاتحاد الأوروبي، الإثنين، ما عزز مسعاها لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية.

وأوكونغو-إيويلا أول وزيرة مالية في نيجيريا، ولديها مسيرة مهنية طويلة في البنك الدولي كخبيرة اقتصادية في مجال التنمية. وتحل الأفريقية محل البرازيلي روبرتو أزفيدو على رأس منظمة التجارة العالمية، لتصبح أول مديرة عامة من أفريقيا وأول امرأة تقود المؤسسة.

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