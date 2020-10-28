شركتا أدوية تعدان بتخصيص 200 مليون جرعة لقاح ضد «كوفيد-19» للدول الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 11:28 صباحا

 

وعدت مختبرات «سانوفي» و«جي إس كيه»، الأربعاء، بتخصيص 200 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره لبرنامج «كوفاكس» الدولي الذي باشرته منظمة الصحة العالمية بهدف المساهمة في ضمان توزيع عادل للقاحات المقبلة ضد «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد.

وأفادت شركتا سانوفي الفرنسية «وجي إس كيه» البريطانية عن «توقيع إعلان نوايا مع غافي التحالف العالمي للقاحات والتحصين المشرف على برنامج كوفاكس العالمي لجمع مشتريات اللقاحات بهدف ضمان وصول عادل ومنصف للقاحات المحتملة ضد كوفيد-19 لجميع الدول المشاركة».

وتابع البيان أن الشركتين «تعتزمان وضع 200 مليون جرعة من لقاحهما في تصرف البرنامج في حال صادقت عليه السلطات النظامية وبشرط توقيع عقود»، وباشرت «سانوفي» و«جي إس إيه» في سبتمبر الماضي اختبارات سريرية على البشر للقاحهما بمشاركة 440 شخصا، وهما تتوقعان الحصول على أولى النتائج في مطلع ديسمبر 2020 على أن يكون بالإمكان إطلاق تجربة محورية من المرحلة الثالثة قبل نهاية السنة.

وأوضحت الشركتان إذا أظهرت بيانات هذه التجارب إثباتات كافية لتقديم طلب ترخيص، فمن المتوقع رفع طلب موافقة طبق التنظيمات منذ النصف الأول من العام 2021.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«سانوفي باستور» إن «التعهد الذي نقطعه اليوم يمنحنا جماعيا أفضل فرص للسيطرة على الجائحة» بحسب ما نقل عنه البيان، مؤكدا «العزم على التثبت من أن لقاحاتنا ضد كوفيد-19 سيكون سعرها متاحا، وستكون متوافرة للسكان الأكثر عرضة في جميع أنحاء العالم».

من جهته قال روجر كونور رئيس «جي إس كيه» للقاحات «منذ أن باشرنا تطوير اللقاحات ضد كوفيد-19، تعهدت جي إس كيه بوضعها في متناول الجميع في كل أنحاء العالم»، وانضم 167 بلدا إلى هذه الآلية الدولية لشراء وتوزيع اللقاحات، هي 92 بلدا ذات دخل متوسط أو متدنّ ستتلقى جرعات مجانا، و75 بلدا غنيا ستتزود باللقاحات عبر كوفاكس على أن تدفع ثمنها بنفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير أممي لليبيا من استيراد السيارات المستعملة