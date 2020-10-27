فرنسا تدعو رعاياها في الدول الإسلامية إلى توخي الحذر

متظاهرون يحرقون علمًا فرنسيًّا في بيشاور في باكستان، 26 أكتوبر 2020. (أ ف ب)

دعت فرنسا رعاياها إلى توخي الحذر في دول العالم الإسلامي، حيث تنظم تظاهرات ضد فرنسا، وأوصتهم بتجنب التجمعات.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، «في دول عدة أطلقت في الأيام الماضية دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خصوصًا الأغذية الزراعية، وعمومًا دعوات للتظاهر ضد فرنسا»، بحسب موقع «يورو نيوز».

وأضافت: «ينصح بتجنب المناطق التي تنظم فيها هذه التظاهرات والبقاء بعيدًا عن أي تجمع واتباع تعليمات السفارة الفرنسية أو القنصلية المختصة». وتابعت: «يوصى باعتماد أعلى درجات اليقظة خصوصًا أثناء التنقل وفي الأماكن التي يرتادها السياح والمغتربون».

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، متصدرًا حملة الغضب المتصاعدة في العالم الإسلامي ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وترجم تصعيد التوتر بين تركيا وفرنسا باستدعاء السفير الفرنسي لدى أنقرة هيرفيه ماغرو، السبت للتشاور.