«تويتر» تحذر من حملات تضليل عشية الانتخابات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 02:31 مساء
شعار تطبيق «تويتر» للتواصل الاجتماعي. (فرانس برس)

نشرت شبكة «تويتر» منذ أمس الاثنين على شريط الأحداث الخاص بمستخدميها رسائل تحذير من حملات تضليل محتملة بشأن عمليات التصويت عبر البريد ونتائجها على مشارف انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية، وفي إطار الجهود التي كثفتها في الأشهر الأخيرة للحد من المعلومات المغلوطة بشأن الاستحقاق الرئاسي، قالت الشبكة الاجتماعية عبر حسابها الرسمي «تويتر سابورت» إنها تسعى لإبقاء المستخدمين «على بيّنة من هذه المواضيع الأساسية».

وأطلقت المجموعة على هذه الرسائل التحذيرية تسمية «بري-بانك» كونها ستُنشر قبل أي رسائل تحتوي مضامين مطعون بصحتها وتعتزم المجموعة دحضها (ما تسميه ديبانك)، وقال المسؤول عن سلامة المحتوى عبر المنصة يويل روث على حسابه الخاص إن «البحوث تظهر أن استباق المعلومات المضللة وسيلة فعالة لتعزيز المقاومة» ضدها.

وبعد مشكلات كبيرة واجهتها على هذا الصعيد في انتخابات 2016 الرئاسية، تسعى الشبكات الاجتماعية الأميركية الكبرى خصوصا «فيسبوك» و«تويتر» إلى حماية منصاتها من حملات التلاعب والتضليل الإعلامي.

وجاء في رسالة نشرت عبر تويتر الاثنين «الخبراء في الانتخابات يؤكدون أن التصويت عبر البريد آمن وسليم، رغم العدد المتزايد من الأشخاص الذين يلجؤون إليه. قد ترون مع ذلك ادعاءات غير مدقق بصحتها تفيد بأن التصويت عبر البريد يؤدي إلى عمليات تزوير في انتخابات 2020 الرئاسية».

وأوردت رسالة أخرى نشرتها الشبكة أيضا أنه «مع ازدياد عمليات التصويت عبر البريد، من الممكن حصول تأخير في الإعلان عن النتائج، هذا يعني أنكم قد ترون مرشحين يعلنون فوزهم من دون تأكيد على ذلك».

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