«سيلفرادو فاير» يتسبب في مغادرة 60 ألف شخص منازلهم بولاية كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:58 مساء
منزل يحترق في مدينة تولهاوس بولاية كاليفورنيا الأميركية. (فرانس برس)

أمرت سلطات مدينة إيرفاين القريبة من لوس أنجليس حوالي 60 ألف شخص بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات اندلع صباح الإثنين وأجّجته رياح عاتية وجافّة، في حين لا يزال القسم الأكبر من ولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة في حالة إنذار قصوى بسبب مخاطر اندلاع حرائق فيها.

والحريق الذي أطلق عليه اسم «سيلفرادو فاير» اندلع في الساعة السادسة والدقيقة 47 من صباح الإثنين في سفوح إيرفاين، المدينة الواقعة على بُعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرق لوس أنجليس، وانتشر بسرعة بدفع من رياح عاتية وجافة تهبّ على المنطقة، وفي حين قالت فرق الإطفاء إنّ الحريق التهم ثلاثة آلاف هكتار في غضون بضع ساعات، أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ اثنين من رجال الإطفاء أصيبا بحروق أثناء محاولتهما إخماد النيران ونقلا إلى المستشفى وحالتهما خطرة لأن الحروق تغطّي نصف جسديهما.

ولم تكتف الرياح العاتية التي هبّت على المنطقة ووصلت سرعتها إلى 100 كلم/ساعة بتأجيج النيران وتمدّد الحريق بسرعة كبيرة، بل إنّها منعت طائرات الإطفاء من التحليق والمساعدة في إخماد النيران، وفي إجراء احترازي، أمرت سلطات مدينة إيرفاين حوالي 60 ألف شخص ممّن يقيمون في أحياء يحتمل أن تصل إليها ألسنة النيران بإخلاء منازلهم.

كما أخلت سلطات المدينة كل مدارس المنطقة وأمرت بإبقاء المدارس مغلقة اليوم الثلاثاء أيضاً، وفي «يوربا ليندا» التي لا تبعد كثيراً عن إيرفاين اندلع حريق ثان دفع بسلطات المدينة إلى إغلاق بعض طرقاتها وإصدار أوامر لقسم من سكانها بإخلاء منازلهم.

وهذا الحريق الثاني الذي أطلق عليه اسم «بلو ريدج فاير» التهم حوالي 500 هكتار في غضون بضع ساعات، ووضعت الأرصاد الجوية منطقة كبيرة تحيط بلوس أنجليس في حالة إنذار قصوى بسبب مخاطر اندلاع حرائق فيها من جرّاء الرياح العاتية والجافة التي هبّت عليها، وتسري حالة الإنذار هذه على القسم الأكبر من كاليفورنيا، ولا سيّما على شمال الولاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق عن سرطان الثدي الوراثي