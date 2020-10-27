ترامب: تثبيت باريت في المحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:18 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب).

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين، بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته إيمي كوني باريت، قاضية في المحكمة العليا، واصفاً هذا الحدث الذي يكرّس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة بأنّه «يوم تاريخي لأميركا».

وقال ترامب خلال مراسم أداء القاضية المحافظة قسم اليمين، في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينه عدد من البرلمانيين: «هذا يوم تاريخي لأميركا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز»، وفق وكالة فرانس برس.

من جهتها قالت القاضية الكاثوليكية المتديّنة البالغة من العمر 48 عاماً، بعدما أدّت قسم اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس «أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع».

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