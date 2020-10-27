مقتل 4 تلاميذ و34 جريحاً في انفجار قنبلة بمدرسة قرآنية بباكستان

جندي باكستاني في سوق في ميرانشاه. (أرشيفية : أ ف ب)

قتل أربعة تلاميذ على الأقلّ وأصيب 34 آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار قنبلة أثناء حصّة تدريسية في مدرسة قرآنية في مدينة بيشاور، عاصمة المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في باكستان، كما أفادت الشرطة.

وقال وقّار عظيم المسؤول في الشرطة لوكالة «فرانس برس» إنّ «الانفجار وقع خلال تدريس القرآن. أحدهم جلب حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية.. لقد قتل أربعة تلاميذ وأصيب 34 آخرون بجروح».

بدوره أكّد محمد علي غندابور، وهو أيضاً مسؤول في الشرطة، وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان.