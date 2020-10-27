صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:50 صباحا
سفينة قتالية أميركية تطلق صاروخًا عبر الأفق باستخدام صاروخ «هاربون» (الإنترنت)

أعلنت واشنطن الإثنين أنّها وافقت على بيع تايوان 100 منظومة صواريخ دفاعية من طراز «هاربون» في صفقة بقيمة 2,4 مليار دولار، في حين لا تزال بكين تستشيط غضباً على خلفية صفقة بيع أسلحة أميركية للجزيرة أبرمت الأسبوع الماضي. 

وأشار بيان وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الصفقة «ستعزّز القدرات الدفاعية لتايوان»، وذلك بعدما كانت الصين قد أعلنت الإثنين فرض عقوبات على شركات أميركية على صلة بصفقات سابقة لبيع أسلحة لتايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

اقرأ ايضا: الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية مرتبطة ببيع أسلحة إلى تايوان

وفي وقت سابق قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن العقوبات ستفرض على شركات «لوكهيد مارتن» و«بوينغ للدفاع» و«رايثيون». والأسبوع الماضي، قالت الخارجية الصينية، إن موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة محتملة لتايوان سيكون لها أثر كبير على العلاقات الصينية الأميركية.

يشار إلى أن صواريخ «هاربون» التي تنتجها شركة «بوينغ» الأميركية من أشهر الصواريخ المضادة للسفن في العالم. وتقول الشركة إن الصاروخ يستخدم نظام توجيه متميز يمكنه من تتبع الهدف حتى عندما يتم قطع التوجيه الخارجي، في حين يستخدمه الجيش الأميركي إضافة إلى نحو 30 دولة أخرى حول العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
البعث العراقي يعلن وفاة عزة الدوري.. خليفة صدام حسين
عربى
ظروف مأساوية تحيط بوفاة لاعب مانشستر سيتي جيريمي ويستن
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
ماكرون يغرد بالعربية في مواجهة الغضب العربي والإسلامي: «نحترم الاختلاف بروح ...
عربى
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
(13- صفر).. أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي (فيديو)
رياضة عالمية
استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دبي تزود وسائل النقل العامة بتقنية التعرف على الوجوه