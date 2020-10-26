جرحى في تفجير انتحاري جنوب تركيا

عناصر من الشرطة التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر تركية إن 3 أشخاص أصيبوا في انفجار ضخم في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي جنوبي تركيا، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن بيان لولاية هاطاي القول إن «الانفجار وقع خلال مطاردة إرهابي». فيما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن «انتحاريا فجر نفسه بعد نقطة تفتيش للشرطة في مدنية إسكندرون بولاية هاطاي»، وفق مصدر محلي، مشيرا إلى «إصابة نائب مدير أمن مركز الشرطة في مدينة إسكندرون خلال اشتباكات مع منفذ الهجوم في المدينة».

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وأفادت المصادر بإصابة 3 أشخاص في الانفجار. وقال محافظ ولاية هاطاي «تم تحييد إرهابي من أصل اثنين في مدينة إسكندرون عند حاجز شرطة ووقع انفجار أثناء ذلك ولم يسفر الانفجار عن ضحايا في الأرواح».

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أول تعليق على الحادث، «تحية لقواتنا الأمنية البطلة على عملية مكافحة الإرهاب الناجحة التي نفذتها في هاطاي».