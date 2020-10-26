إردوغان يدعو مواطنيه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 03:10 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، الأتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، على خلفية خلاف مع باريس بشأن التعامل مع المسلمين في فرنسا.

وقال إردوغان عبر خطاب في أنقرة: «كما يقول البعض في فرنسا: لا تشتروا العلامات التجارية التركية، أتوجه هنا إلى أمتي: لا تولوا اهتمامًا للعلامات التجارية الفرنسية، لا تشتروها»، وفق «فرانس برس».

وشهد الأسبوع الماضي تصاعد حدة الانتقادات للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، وجدد إردوغان دعوته لكي يخضع «لفحوص» لصحته العقلية، بينما طالب عديد المسلمين بمقاطعة فرنسا.

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ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش «أزمة» حول العالم، وأشار إلى أن الحكومة ستقدِّم مشروع قانون في ديسمبر لتشديد قانون صدر العام 1905 يفصل رسميًّا بين الكنيسة والدولة في فرنسا، كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتحسين السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد.

 

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