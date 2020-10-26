«زيتا» تضرب المكسيك وتهدد جنوب الولايات المتحدة

ارتفاع الأمواج خلال إعصار »سالي» الذي ضرب ساحل الخليج الأميركي، 15 سبتمبر 2020، (الإنترنت)

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية «زيتا» تضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، في وقت متأخر، اليوم الإثنين، قبل أن تنتقل إلى ساحل الخليج الأميركي لتهدد جنوب الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعطل العاصفة إنتاج النفط، وإذا ضربت الولايات الأميركية الجنوبية، فيمكنها إنشاء سجلات جديدة لعدد سقوط الأعاصير في الولايات المتحدة، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وصرحت شركة «بريتيش بتروليوم» أمس الأحد بأنها بدأت في إخلاء أربع منصات نفطية بحرية أميركية في خليج المكسيك، وتأمين المنشآت بعد ظهور العاصفة الاستوائية في البحر الكاريبي.

اقرأ أيضا: إعصار «بيتا» يغرق شوارع تكساس الأميركية (فيديو)

وفي المكسيك، هناك تحذير من الأعاصير للمنتجعات السياحية في «كوزوميل» و«تولوم»، وجميع المناطق المحيطة بهما. وحسب تحذيرات المختصين، فقد تتسبب «زيتا» في رفع منسوب المياه من واحدة إلى ثلاث أقدام فوق مستويات المد الطبيعي، عندما تضرب شبه جزيرة يوكاتان.

وأوضحت التوقعات أن «زيتا» ستكون عند أو أقل بقليل من قوة الإعصار، لدى اقترابها من ساحل الخليج الأميركي الشمالي يوم الأربعاء، وهناك خطر متزايد من حدوث عواصف وهطول أمطار وتأثيرات الرياح من لويزيانا إلى فلوريدا.