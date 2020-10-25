إصابة مدير مكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بـ«كوفيد-19»

مدير مكتب مايك بنس مارك شورت. (الإنترنت)

أعلن ناطق باسم نائب الرئيس الأميركي أن مدير مكتب مايك بنس خضع لفحص «كوفيد-19»، وتبين أنه مصاب بالمرض.

ومارك شورت هو الأخير على لائحة المسؤولين الأميركيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم نائب الرئيس، ديفين أومالي، في بيان إن مارك شورت وضع في الحجر الصحي. وأضاف أن نتيجة فحوص نائب الرئيس وزوجته أكدت عدم إصابتهما بالمرض وهما بـ«صحة جيدة».

وتابع أومالي أنه بالاتفاق مع أطباء البيت الأبيض، يواصل مايك بنس الذي يخوض الحملة الانتخابية لاقتراع الثالث من نوفمبر، برنامجه.

وسجلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي عددا قياسيا من الإصابات بلغ 89 ألفا، وفقا للبيانات المحدثة لجامعة جونز هوبكنز. وبلغ مجموع الوفيات في الولايات المتحدة 225 ألفا.