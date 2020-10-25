مقتل قيادي مصري كبير بتنظيم القاعدة وسط أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 12:01 مساء
تفجير سابق في العاصمة الأفغانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة في وسط أفغانستان، وهو مصري الجنسية، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم «داعش» في العاصمة كابل أمس السبت إلى 24 قتيلا.

وقالت مديرية الأمن الوطني إن «أبومحسن المصري، وهو مصري يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، قتل في ولاية غزنة وسط أفغانستان». ولم تكشف مديرية الأمن الوطني مزيدا من التفاصيل حول العملية ولم تشر إلى تاريخها، وفق «فرانس برس».

وأشار وزير الداخلية الأفغاني مسعود أندرابي في تصريحات اليوم إلى أن مقتل المصري يكشف عن العلاقة بين طالبان والقاعدة، من دون أن يذكر أي تفاصيل.

علاقات بين طالبان والقاعدة
وكتب الوزير الأفغاني في تغريدة على «تويتر»: «مقتل المصري أحد العناصر الرئيسة في القاعدة على يد المديرية الوطنية للأمن يكشف عن صلات وثيقة بين طالبان والجماعات الإرهابية التي تعمل ضد الحكومة الأفغانية وشعبها».

وأضاف: «ما زالوا على علاقات وثيقة مع الجماعات الإرهابية وهم يكذبون على أطراف مختلفة».

والمصري المعروف أيضا باسم حسام عبدالرؤوف مدرج على لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الأميركي لأهم الإرهابيين المطلوبين.

وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة توقيف باسمه في ديسمبر من العام 2018 بعد اتهامه بتقديم الدعم والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل مواطنين أميركيين، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
خبراء وجرائد فرنسية يرصدون تحديات ما بعد «اتفاق جنيف»
ليبيا
إصابة 3 أطباء بمستشفى «ابن سينا» في سرت بفيروس «كورونا»
ليبيا
«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها
ليبيا
«الدفاع التركية» تنشر صورا من تدريب عناصر تابعة لحكومة الوفاق
ليبيا
«أجوكو»: تشغيل حقل «النافورة» النفطي في زمن قياسي
ليبيا
ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
حكم بالسجن على طالبة فرنسية كتبت أن أستاذ التاريخ «يستحق» الموت
دولى
القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة مشاكل الغدة الدرقية