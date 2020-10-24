ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا

ترامب يدلي بصوته. (الإنترنت)

توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح السبت بالتوقيت المحلي إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الـ 3 نوفمبر.

ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن، وإنّما بشكل مبكر على غرار 55 مليون أميركي سبق وأن أدلوا بأصواتهم خشية وقوع ازدحامات يوم الاقتراع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وارتدى دونالد ترامب قناعا عند ذهابه إلى مركز الاقتراع، بحسب «رويترز».

والرئيس الأميركي المنتهية ولايته، والذي كثيرا ما يثير بشكل منتظم ودون أدلة خطر التزوير خلال عملية التصويت عن طريق البريد قال: «لقد كان تصويتًا آمنًا للغاية، وأكثر أمانًا بكثير مما لو صوتت عن طريق البريد». وأضاف أن «كل شيء كان على ما يرام، بدقة شديدة وبما يتفق مع القواعد».

وقال ترامب للصحفيين «ستنشغلون كثيرا اليوم، وسنجعلكم تعملون بجد»، قبل أن يبدأ ماراثونا انتخابيا حيث يتعين عليه عقد ثلاثة اجتماعات في ثلاث ولايات مختلفة هي كارولينا الشمالية وأوهايو وويسكونسن.