إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)

لقطة مثبته من فيديو الحريق. (الإنترنت)

اندلع السبت حريق كبير في مبنى مهجور بميناء لو هافر شمال فرنسا، وتعمل فرق الإطفاء الفرنسية على إخماده والسيطره عليه.

وأكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في «تويتر» أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع، بحسب «روسيا اليوم».

وذكرت السلطات المحلية أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد التلفزيون المحلي أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع داخل مستودع سابق لشركة «ليبتون» للشاي.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى.