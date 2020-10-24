الأردن يدين إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد.. ويرفض محاولات «ربط الإسلام بالإرهاب»

علم الأردن. (الإنترنت)

دانت وزارة الخارجية الأردنية السبت إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد «تحت ذريعة حرية التعبير»، منددة في الوقت نفسه بـ«أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب».

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز قوله إن «المملكة تدين الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم و(تعبر عن) استيائها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من ملياري مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الاخر ومعتقداته»، وفق «فرانس برس».

شارلي إيبدو

وتظاهر مسلمون تعبيراً عن غضبهم إثر نشر مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتورية للرسول محمد قبل سنوات، ثم أعادت نشرها في الأوّل من سبتمبر مع بداية جلسات محاكمة شركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الذي استهدف في يناير 2015 مكاتب الصحيفة وأسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم رسامون.

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ورأى الفايز إن «هذه الإساءات تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة»، مشددا على «ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للمقدسات والرموز الدينية». كما أكد «إدانة الأردن أي محاولات تمييزية تضليلية تسعى لربط الإسلام بالإرهاب، تزييفا لجوهر الدين الإسلامي الحنيف».

«الجريمة الإرهابية»

وكانت وزارة الخارجية الأردنية دانت في 17 من الشهر الحالي «الجريمة الإرهابية» قرب باريس التي أسفرت عن مقتل مدرس فرنسي بقطع رأسه، ودعت إلى «احترام المعتقدات الدينية» و«نبذ خطابات الكراهية».

وقُتِل أستاذ التاريخ الفرنسي عقب عرضه رسوماً كاريكاتورية للرسول محمّد على تلامذته، فيما قضى المعتدي على يد الشرطة. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتداء بأنه «هجوم إرهابي إسلامي». وجاء هذا الاعتداء بعد ثلاثة أسابيع من هجوم بآلة حادّة نفّذه شاب باكستاني يبلغ 25 عامًا أمام المقرّ القديم لـ«شارلي ايبدو»، أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة. وقال منفّذ الاعتداء للمحقّقين إنّه قام بذلك ردّاً على إعادة نشر «شارلي إيبدو» الرسوم الكاريكاتورية.