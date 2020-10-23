السفارة الأميركية في تركيا تحذر من «هجمات إرهابية» وتعلق التأشيرات

حذرت السفارة الأميركية في تركيا، الجمعة، من «احتمال وقوع أعمال إرهابية وحوادث خطف لمواطنين أميركيين»، مشيرة إلى «تعليق خدمات إصدار التأشيرات بشكل مؤقت»، وفقًا لوكالة «رويترز» .

وقالت السفارة الأميركية في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت، «تلقت البعثة الأميركية في تركيا تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أميركيين ومواطنين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا».

ونصحت السفارة المواطنون الأميركيون بـ«توخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق»، مؤكدة على أنه سيجري «تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأميركيين في مرافق البعثة الأميركية في تركيا بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأميركية في أضنة والوكالة القنصلية الأميركية في إزمير مؤقتًا».

وأشارت السفارة الأميركية إلى أنه سيجري «إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم».