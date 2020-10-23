أوروبا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة يومية بـفيروس «كورونا المستجد»

طبيبة تكشف على إحدى السيدات للتأكد من إصابتها بـ«كورونا المستجد». (الإنترنت)

سجلت قارة أوروبا أكثر من 200 ألف إصابة يومية بفيروس «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال «رويترز» إن «حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في أوروبا زادت بأكثر من الضعفين في عشرة أيام، متجاوزة 200 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى أمس الخميس، مع رصد عدد من دول جنوب أوروبا أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد هذا الأسبوع».

وسجلت أوروبا حتى الآن نحو 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا»، ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء «رويترز»، ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا، والنمسا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس «كورونا» في يوم واحد أمس.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند، والبرازيل، والولايات المتحدة مجتمعة. ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» عالميا نحو 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة، وشهد الأربعاء الماضي أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422 ألفا و835 إصابة.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19% من حالات الإصابة عالميا، ونحو 22% من الوفيات على مستوى العالم، وفي غرب أوروبا، سجلت فرنسا، التي لديها أعلى متوسط لسبعة أيام للحالات الجديدة في أوروبا بواقع 25 ألفا و480 إصابة في اليوم، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 41 ألفا و622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ«كوفيد-19» أمس بحسب السلطات الصحية الفرنسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة أمس، أن هولندا، وهي دولة أخرى في غرب أوروبا، سجلت أكثر من تسعة آلاف حالة خلال أربع وعشرين ساعة، وهو رقم قياسي جديد، ومددت ألمانيا، التي سجلت أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا لأول مرة أمس، التحذير من السفر إلى سويسرا وأيرلندا وبولندا ومعظم النمسا والأقاليم الإيطالية بما فيها روما.