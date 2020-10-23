«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»

عينة من علاج رمديسيفير خلال مؤتمر صحافي في جامعة بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا في 8 أبريل 2020 (أ ف ب)

أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية، الخميس، ترخيصًا كاملًا لاستعمال عقار «ريمديسيفير» لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد- كوفيد-19» في المستشفيات، وذلك بعد خمسة أشهر من منحها تفويضًا مشروطًا لاستعماله في مايو.

جاء ذلك في بيان أصدرته شركة «غلعاد» التي تصنّع هذا الدواء، ونقله موقع «يورو نيوز»، وأكدت خلاله الشركة تلقيها ترخيصًا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم «فيكلوري»، موضحة أنّ «ريمديسيفير» هو العلاج الخاص الوحيد لـ«كوفيد-19» الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

- «الأغذية والأدوية الأميركية» توافق على استخدام عقار «ريمديسيفير» لجميع حالات فيروس «كورونا»

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. وعقب الإعلان ارتفع سهم «غلعاد» في بورصة نيويورك بنسبة 4%.

يشار إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأميركية «إف دي إيه» وافقت في مايو الماضي على استخدام «ريمديسيفير» في علاج الحالات الشديدة من المرض، وذلك قبل أن تقرر في أغسطس الماضي، استخدام العقار لعلاج جميع الحالات سواء كانت شديدة أو معتدلة ولجميع المرضى البالغين والأطفال وحتى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.