«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 01:40 صباحا
عينة من علاج رمديسيفير خلال مؤتمر صحافي في جامعة بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا في 8 أبريل 2020 (أ ف ب)

أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية، الخميس، ترخيصًا كاملًا لاستعمال عقار «ريمديسيفير» لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد- كوفيد-19» في المستشفيات، وذلك بعد خمسة أشهر من منحها تفويضًا مشروطًا لاستعماله في مايو.

جاء ذلك في بيان أصدرته شركة «غلعاد» التي تصنّع هذا الدواء، ونقله موقع «يورو نيوز»، وأكدت خلاله الشركة تلقيها ترخيصًا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم «فيكلوري»، موضحة أنّ «ريمديسيفير» هو العلاج الخاص الوحيد لـ«كوفيد-19» الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

- «الأغذية والأدوية الأميركية» توافق على استخدام عقار «ريمديسيفير» لجميع حالات فيروس «كورونا»

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. وعقب الإعلان ارتفع سهم «غلعاد» في بورصة نيويورك بنسبة 4%.

يشار إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأميركية «إف دي إيه» وافقت في مايو الماضي على استخدام «ريمديسيفير» في علاج الحالات الشديدة من المرض، وذلك قبل أن تقرر في أغسطس الماضي، استخدام العقار لعلاج جميع الحالات سواء كانت شديدة أو معتدلة ولجميع المرضى البالغين والأطفال وحتى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية تكشف موعد طرح لقاح «كورونا»