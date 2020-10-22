الإصابات بفيروس «كورونا» في إسبانيا تتخطى المليون حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 04:00 مساء
رجل ينتظر الخضوع لفحص «كوفيد-19» في مدينة غرنيكا الإسبانية، 25 أغسطس 2020. (أ ف ب)

تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد في إسبانيا المليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة «جونز هوبكنز» الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا، إن جائحة كورونا «ليست تحت السيطرة، وإنه يتعين اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للفيروس».

وأضاف: «الحكومة تبحث مع السلطات الإقليمية فرض المزيد من القيود على التنقل بين المناطق وتوقع أن يصعّب الوباء الحياة خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة».

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفاً و366 وفاة. وتعافى من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 من المصابين حتى صباح الخميس، وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 37 أسبوعاً.

  

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