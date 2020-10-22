القضاء الألماني يبدأ محاكمة سيدة ألمانية بتهمة دعم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 02:11 مساء
المتهمة في قاعة المحكمة (إ.ب.أ)

بدأت اليوم الخميس محاكمة سيدة ألمانية يشتبه أنها دعمت تنظيم «داعش» أمام محكمة مدينة «كوبلنتس» الإقليمية العليا بولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا، حيث تمثل المتهمة (29 عاماً) وهي أول عائدة مشتبه فيها من تنظيم «داعش» تتحدر من الولاية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وتواجه المتهمة وهي أم لثلاثة أطفال اتهاماً بـ«العضوية في جماعة إرهابية» وبحسب الادعاء العام في مدينة كوبلنتس، يشتبه أن السيدة كانت عضواً في تنظيم «داعش» في الفترة بين سبتمبر 2014 ومطلع فبراير 2019.

ووفقاً لصحيفة الادعاء، سافرت السيدة في 2014 بصحبة زوجها الذي تزوجته وفقاً للشريعة الإسلامية واثنين من شقيقاته من مدينة «إدار أوبرشتاين» التي تتحدر منها عبر تركيا وصولاً إلى سورية.
وأضافت صحيفة الادعاء أن السيدة روجت لأيديولوجية تنظيم «داعش»، وهي في سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الماسنجر، وبررت قتل المخالفين في الرأي من جانب التنظيم.
وبحسب المحكمة الإقليمية العليا بالولاية، لم تعقب المتهمة على الاتهامات المنسوبة إليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم