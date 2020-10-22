القضاء الألماني يبدأ محاكمة سيدة ألمانية بتهمة دعم «داعش»

المتهمة في قاعة المحكمة (إ.ب.أ)

بدأت اليوم الخميس محاكمة سيدة ألمانية يشتبه أنها دعمت تنظيم «داعش» أمام محكمة مدينة «كوبلنتس» الإقليمية العليا بولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا، حيث تمثل المتهمة (29 عاماً) وهي أول عائدة مشتبه فيها من تنظيم «داعش» تتحدر من الولاية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وتواجه المتهمة وهي أم لثلاثة أطفال اتهاماً بـ«العضوية في جماعة إرهابية» وبحسب الادعاء العام في مدينة كوبلنتس، يشتبه أن السيدة كانت عضواً في تنظيم «داعش» في الفترة بين سبتمبر 2014 ومطلع فبراير 2019.

ووفقاً لصحيفة الادعاء، سافرت السيدة في 2014 بصحبة زوجها الذي تزوجته وفقاً للشريعة الإسلامية واثنين من شقيقاته من مدينة «إدار أوبرشتاين» التي تتحدر منها عبر تركيا وصولاً إلى سورية.

وأضافت صحيفة الادعاء أن السيدة روجت لأيديولوجية تنظيم «داعش»، وهي في سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الماسنجر، وبررت قتل المخالفين في الرأي من جانب التنظيم.

وبحسب المحكمة الإقليمية العليا بالولاية، لم تعقب المتهمة على الاتهامات المنسوبة إليها.