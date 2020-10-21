بومبيو: نأمل أن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 08:22 مساء
صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء السوداني يظهر فيها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، 25 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء عن أمله في أن تقوم السودان بتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية قريبا بالتوازي مع تحرك واشنطن لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بومبيو للصحفيين «نواصل العمل لإقناع كل دولة بالاعتراف بإسرائيل». وأضاف «نواصل العمل معهم بنشاط لإظهار لماذا من مصلحة الحكومة السودانية اتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا به سريعا»، وفق «فرانس برس».

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن بلده سيشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة السودانية المدنيّة المشكّلة قبل عام. وطلبت إدارة ترامب من السودان النظر في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، الحليف الأميركي المقرب.

الإمارات والبحرين
ووقعت الإمارات والبحرين الشهر الماضي اتفاقا في البيت الأبيض لتطبيع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، ما مثل انجازا مهما لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وصُنّف السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 عقب استضافة الرئيس السابق عمر البشير لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ولإنهاء التصنيف الذي أعاق الاستثمار بشكل كبير، وافق السودان على دفع تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لذوي ضحايا تفجيرين للقاعدة استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة «بدأت المسار» لشطب السودان. وسيكون أمام الكونغرس 45 يوما لتقديم اعتراضات على القرار. وأضاف وزير الخارجية الأميركي «نظن أنه سيكون هناك توافق هائل بين الحزبين حول صوابية القرار».

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