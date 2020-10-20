أكثر من 40 مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 12:08 مساء
فحص كورونا في ألمانيا. (الإنترنت)

أظهرت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كوفيد- 19» المعروف بـ«كورونا المستجد» حول العالم تجاوز 40 مليونًا حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وكشفت أحدث البيانات المتوفرة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 40 مليونًا و346 ألف حالة، وفقًا لسجلات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، كما أظهرت سجلات الجامعة أن عدد المتعافين تجاوز 27.6 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و117 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وفرنسا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وقالت وزارة الصحة في الأرجنتين إن البلاد أصبحت خامس دولة في العالم تتجاوز المليون إصابة بفيروس «كورونا»، مما يجعلها أصغر دولة تصل حتى الآن إلى هذا المستوى من الإصابات بعد تسارع الحالات في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى مليون و2662، مشيرة إلى  أنها سجلت 12982 إصابة جديدة و451 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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