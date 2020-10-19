تحذير من تسونامي بولاية ألاسكا الأميركية بعد زلزال بقوة 7.4 درجات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 11:54 مساء
صورة لإحصاء وتسجيل قوة الضربات الزلزالية (الإنترنت).

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر قبالة جزر ألوتيان غربي ألاسكا، حسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الاثنين.

وعقب الزلزال حذرت السلطات من احتمالية حدوث تسونامي في الجزر، وفق موقع قناة الحرة الأميركية.

ووقع زلزال بقوة 7.8 درجات في يوليو الماضي على بعد حوالى 800 كيلومتر جنوب غرب أنكوراج في ألاسكا.

وشهدت ألاسكا زلزالا بقوة 9.2 درجات في مارس 1964 وهو أقوى زلزال يسجل في أميركا الشمالية، وأدى إلى دمار كبير في أنكوراج وتسبب بتسونامي ألحق خرابا بخليج ألاسكا على الساحل الغربي للولايات المتحدة.
 

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