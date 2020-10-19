ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 07:39 مساء
الطبيب الأميركي أنطوني فاوتشي يتحدث إلى جانب دونالد ترامب في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض (أ ف ب)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة الإثنين بحدة الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، والعضو في خلية الأزمة المتعلقة بوباء كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال اتصال هاتفي مع أعضاء فريق حملته الانتخابية، بحضور وسائل إعلام، «لقد سئم الناس (من الحديث) عن كوفيد-19»، وأضاف ترامب بحسب شبكة بوليتيكو الأميركية «الناس يقولون: اتركونا وشأننا. لقد تعبوا. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء»، وفق «فرانس برس».

وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة. وقال ترامب ساخراً «إنه في هذا المنصب منذ 500 عام»، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عاماً والمعروف عالمياً والذي يدير معهد الأمراض المعدية. وتابع ترامب «لو أصغينا إليه، لكان توفي نحو 700 ألف أو 800 ألف شخص»، معتبراً في الوقت نفسه أن إقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

استياء فاوتشي
وأعرب فاوتشي قبل أسبوع عن استيائه من استخدام تصريحات له في فيديو أعده فريق حملة ترامب حول فيروس كورونا المستجد. وقال «بعد نحو خمسة عقود من العمل في الخدمة العامة، لم أعلن أبداً دعماً علنياً لأي مرشح»، مستنكراً إخراج تصريحاته عن سياقها. وحاول فاوتشي أكثر من مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترامب حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.

وعلت النبرة أحياناً بين الرجلين، كما في أبريل حين أعاد ترامب «تغريدة» منشورة ورد فيها وسم «#اطردوا فاوتشي»، قبل أن يؤكد أن «طوني» فاوتشي يقوم بعمل رائع.

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