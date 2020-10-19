صائب عريقات في وضع صحي حرج بعد إصابته بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 10:05 صباحا
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيفية: أ ف ب)

تدهورت الحالة الصحية لأمين سر «منظمة التحرير الفلسطينية» صائب عريقات، الذي أُصيب أخيرًا بفيروس «كورونا المستجد».

وقال مستشفى «هداسا عين كارم» الإسرائيلي الذي يعالج فيه عريقات في بيان: «قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبّب ضيق تنفس، وتم إنعاشه وتنويمه»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وكان عريقات (65 عامًا)، المصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة العام 2017 قبل استئناف أنشطته.

وأعلنت منظمة التحرير، أمس الأحد، نقل عريقات للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور صحته. ولفتت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب إلى أن نقله للعلاج تم بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم