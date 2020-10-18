وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه طلبا رسميا للبحرين لفتح سفارة في المملكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 10:42 مساء
البحرين وإسرائيل توقعان اتفاقات ثنائية، 18 اكتوبر 2020. (الإنترنت)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، اليوم الأحد، بأن وزيرا إسرائيليا أرسل طلبا رسميا إلى البحرين لفتح سفارة لها في المملكة.

وأوضحت «كان» أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، قدم طلبا رسميا إلى نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالا لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي، بحسب «روسيا اليوم».

-  اليوم.. توقيع اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين و«إسرائيل» في المنامة

ويأتي ذلك بعد أن وقعت البحرين وإسرائيل في المنامة، الأحد على «بيان تاريخي مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذانا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين»، حسب بيان أصدرته المملكة.

كما أبرم الطرفان، خلال اجتماعات بين مسؤولين بحرينيين وإسرائيليين وأميركيين في المنامة، اليوم، عددا من مذكرات التفاهم بينهما تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وتمنح اتفاقات وبيانات اليوم أسسا لفتح البحرين وإسرائيل سفارتين لدى بعضهما بعضا مع توقيع مزيد من الوثائق لإقامة التعاون بين الطرفين.

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