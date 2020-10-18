12 قتيلا في هجوم استهدف الشرطة الأفغانية بولاية غور

عنصر أمني تابع لمديرية الأمن الوطني الأفغاني محمول على محفة بعد هجوم بسيارة مفخخة في مدينة ايباك في ولاية سمنكان، 13 يوليو 2020. (أ ف ب)

أسفر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور (غرب) عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجروح، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الهجوم في فيروز كوه، عاصمة الولاية التي لم تشهد الكثير من أعمال العنف مقارنة بغيرها من مناطق البلاد خلال السنوات الماضية. وأفادت وزارة الداخلية بأن السيارة انفجرت عند مقر شرطة غور حوالي الساعة 11,00 صباحا، بحسب «فرانس برس».

وقالت الوزارة «فجّر إرهابيون سيارة مفخخة... مما نجم عنه مقتل 12 مدنيا وإصابة أكثر من 100 بجروح». وأفاد مسؤول صحي في غور يدعى جمعة غول يعقوبي «فرانس برس» بأن بين الضحايا عناصر أمن.

تصعيد طالبان

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. لكن شهد القتال بين حركة طالبان والحكومة تصعيدا في الأسابيع الأخيرة على الرغم من محادثات السلام الجارية في الدوحة.

وأفاد الناطق باسم حاكم ولاية غور عارف عبير بأن «الانفجار كان قويا للغاية. هناك قتلى وجرحى وينقلهم الناس إلى المستشفيات». وأشار إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بمبان قريبة تعنى بشؤون النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة الشهر الماضي، لكن العنف لم يتوقف على الأرض. لكن يبدو أن المحادثات تجمدت لعدم تمكن الحركة والحكومة من وضع إطار عمل أساسي للمفاوضات.