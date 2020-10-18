إيران: رفع الحظر الأممي المفروض على شراء وبيع الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 09:50 صباحا
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بطهران، 22 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع تلقائيا اعتبارا من اليوم الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر «تويتر»، اليوم الأحد، إن «كل القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي، اعتبارا من اليوم».

وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020، أي يوم مرور خمسة أعوام على القرار 2231 محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران العام 2015 مع القوى الكبرى «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا»، الذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

ويُتيح رفع الحظر لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.

وأوضح بيان الخارجية أنه يمكن شراء أية «أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة».

وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في سبتمبر الماضي عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، إلى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون «لم يتخذ بعد».

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
منتخب الشباب تحت 20 سنة يفوز على «رديف بنغازي» بهدف نظيف وديا
رياضة محلية
عودة إنتاج النفط من حقل الشرارة تربك خطط «أوبك+»
ليبيا
250 ألف طفل في خطر.. «الصحة العالمية» تحذر من نفاد 4 لقاحات «ضرورية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي.. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس
ليبيا
النيابة الفرنسية توجه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» للرئيس الأسبق ساركوزي
دولى
وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين
ليبيا
العدد 256 من جريدة «الوسط»: تونس وجهة حوار الفرقاء.. ومطالب الشباب في«تويوه»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متهم بجلب تسعة ملايين قرص مخدر
ليبيا
«داخلية الوفاق» تبحث شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود من «إيرباص»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «طباخ بوتين» لدعمه نشاط «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟