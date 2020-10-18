مصدر: تركيا تعتقل رجلا يشتبه في تجسسه لصالح الإمارات

أعلام تركيا على مبنى إحدى المحاكم. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول أمني كبير، الجمعة، إن مسؤولي المخابرات التركية اعتقلوا رجلا آخر يشتبه في تجسسه على رعايا عرب أجانب لصالح الإمارات.

وقال المسؤول لـ«رويترز»، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن المعتقل اعترف وحصلت السلطات التركية على «مجموعة من الوثائق» منه تظهر علاقة الإمارات. ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات الإماراتية.

وفي العام الماضي ، ألقت تركيا القبض على رجلين آخرين يشتبه في قيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بمن فيهم سياسيون في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وفي ذلك الوقت، قال مسؤول إن أحدهما كان على صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018، وانتحر أحد المشتبه بهم لاحقًا في السجن، وفقًا لمكتب المدعي العام.

وقال المسؤول إن المشتبه به الأخير سافر إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي «وتسلل إلى شبكات المعارضين والصحفيين العرب لسنوات».

وكانت أبو ظبي وأنقرة على خلاف منذ عدة سنوات بشأن السياسة الخارجية والمواقف تجاه الجماعات الإسلامية السياسية، وهما يدعمان أطرافًا متعارضة في الحرب الليبية التي طال أمدها.