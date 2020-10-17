30 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في إيران

مارة في أحد شوارع طهران. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن حصيلة وفيات فيروس «كورونا المستجد» في الجمهورية الإسلامية تخطّت ثلاثين ألفًا.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، «تسجيل 253 حالة وفاة جديدة على مدى 24 ساعة مضت»، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا»، بحسب «فرانس برس».

وتابعت الناطقة أن مجموع الوفيات الناجمة عن هذا المرض في البلاد حتى اليوم بلغ 30 ألفًا و123. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، الأربعاء، فرض قيود موقتة على حركة التنقل من وإلى خمس مدن أبرزها طهران، العاصمة الإيرانية التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة.

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وأعلنت سادات لاري أن حصيلة الإصابات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغت أربعة آلاف و103 إصابات، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا»، التي سجلت في البلاد إلى حد الآن إلى 526 ألفًا و490 حالة.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن سادات لاري «ارتياحها لتعافي 423 ألفًا و921 شخصًا من المصابين ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية»، وإعلانها أن «4721 شخصًا من هؤلاء المرضى يخضعون حاليًا للرعاية الطبية المشددة نظرًا لوضعهم الصحي الحرج».