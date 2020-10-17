مصدر أمني: منفذ عملية قتل المدرس بقطع الرأس في باريس شاب من أصل شيشاني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 02:33 مساء
عناصر الشرطة الفرنسية قرب مقر جريدة «شارلي أبيدو» بباريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصدر أمني، السبت، أن المهاجم الذي يشتبه بأنه قطع رأس مدرس فرنسي، شاب عمره 18 عامًا ومن أصل شيشاني، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من بعد ظهر الجمعة قرب مدرسة للصفوف المتوسطة، حيث كان يعمل المدرس في كونفلان سانت أونورين، على بعد قرابة 30 كلم شمال غرب باريس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأطلقت الشرطة النار على المهاجم وقضى في وقت لاحق متأثرًا بإصابته، وقالت الشرطة إن الضحية أستاذ تاريخ عرض أخيرًا رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال حصة دراسية في إطار نقاش حول حرية التعبير، أعقبته شكاوى من بعض الأهالي.

وأظهرت مستندات هوية وُجدت مع المشتبه به أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، ومولود في موسكو، لكنه ينحدر من منطقة الشيشان بجنوب روسيا، وصرخ المعتدي «الله أكبر» فيما كانت الشرطة تطوقه، بحسب مصدر من الشرطة.

وأوقفت الشرطة الفرنسية 9 أشخاص على خلفية الاعتداء، الذي قطع فيه رأس الأستاذ، في منطقة كونفلان سان أونورين بالضاحية الغربية للعاصمة باريس، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في ارتكاب «جريمة مرتبطة بعمل إرهابي» وتشكيل «مجموعة إجرامية إرهابية».

وأوضح مصدر قضائي أن بين الموقوفين والدي تلميذ في مدرسة «كونفلان سانت أونورين»، حيث كان يعمل المدرس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم.

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