بايدن يعتبر رفض ترامب إدانة المدافعين عن تفوق البيض «مفاجئ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 11:47 صباحا
جو بايدن خلال خطاب بويلمنغتون، ديلاوير في 28 يوليو 2020. (أ ف ب)

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، الجمعة، إن «رفض» دونالد ترامب إدانة المدافعين عن تفوق البيض «مفاجئ»، وذلك في خطاب هاجم فيه الرئيس الأميركي في ولاية ميشيغن قبل 18 يومًا من الانتخابات.

وألقى بادين خطابه في حضور حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، وهي من أشد المعارضين لترامب وكانت مستهدفة بمؤامرة خطط لها رجال من اليمين المتطرف أرادوا خطفها و«محاكمتها» بتهمة «الخيانة».

وقال جو بايدن (77 عامًا) في مدينة ساوثفيلد أمام نحو 20 من ضيوف وصحفيين: «لا تنخدعوا، فهم إرهابيون من الداخل».

وأضاف: «هذا هو نوع السلوك الذي يتوقع أن يصدر عن تنظيم الدولة الإسلامية، ويفترض أن يشكل الحادث صدمة لجميع الأميركيين»، معتبرًا أن «رفض إدانة هؤلاء الرجال هو أمر مفاجئ».

وتابع: «لا مكان للكراهية في أميركا» واعدًا مرة جديدة بتوحيد الأميركيين إذا جرى انتخابه.

وعلى «تويتر»، لم يعرب الرئيس الجمهوري عن أي تعاطف مع غريتشن ويتمر في اليوم الذي جرى فيه إعلان المؤامرة في الثامن من أكتوبر.

وأثار الرئيس ترامب في السابق الجدل، لتجنبه إدانة العنصريين البيض خلال المناظرة الأولى ضد جو بايدن في 29 سبتمبر.

من جهة أخرى، دعا جماعة «براود بويز» القومية إلى «أن تكون مستعدة».

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